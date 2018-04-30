Yetenekleri tuvale döktüler

Her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanmasına, zamanını verimli kullanıp sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sağlamasına yönelik eğitim veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), yılsonu etkinliklerine...

Her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanmasına, zamanını verimli kullanıp sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sağlamasına yönelik eğitim veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), yılsonu etkinliklerine devam ediyor.

Duygularını fırça ve renkli boyalar yardımıyla tuvale döken küçüklerin birbirinden güzel eserleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) fuaye salonunda 350 kişinin katılımı ile sergilendi. Öğretmenler Nurçin Özgüven Hekimoğlu ve Hülya Eyigün Odabaşı’nın eğitim verdikleri dönem sonu sergisinde, 41 öğrencinin 98 eseri davetlilerden büyük ilgi gördü. Serginin ardından, ORMEK Küçükler ve Yetişkinler Enstrüman Konseri gerçekleştirildi.

OBBKT’deki konserde birçoğu ilk kez bir enstrüman ile tanışan farklı branşlarda toplam 60 öğrenci ile yetişkinler grubundan ise 66 kursiyer keman, gitar, bağlama, piyano ve işaret dili branşlarında sahne aldı.