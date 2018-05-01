Yılmaz: “Ordu’yu marka il yapacağız”

Cumhuriyet tarihinin en büyük yol ve su yatırımına imza atılan Ordu’da, iki günde 48 muhtar Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı ziyaret ederek teşekkür ettiler. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu’yu marka...

Cumhuriyet tarihinin en büyük yol ve su yatırımına imza atılan Ordu’da, iki günde 48 muhtar Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı ziyaret ederek teşekkür ettiler. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu’yu marka ve parmakla gösterilen bir il yapmak için çalıştıklarını söyledi.

13 İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına İlişkin Kanun’da değişiklik yapan yasayla, 2013 yılında büyükşehir kapsamına alınan Ordu’da, 30 Mart 2014 seçimlerinin ardından değişim ve dönüşüm devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz başkanlığında, yeni kurulan belediyeler arasında kurumsal yapısını en hızlı şekilde tamamlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda hayata geçirdiği dev projelerle adından söz ettiriyor.19 ilçe ve mahalleleriyle birlikte topyekün bir kalkınma içerisine giren Ordu’da, tamamlanan ve devam eden çalışmalarla büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor.

Muhtarlarla tek tek görüştü

Son iki günde 48 mahalle muhtarının teşekkür ziyaretinde bulunduğu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu’yu marka ve parmakla gösterilen bir il yapmak için çalıştıklarını belirtti. Ordu’nun sorunlarını bir bir çözmeye devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Muhtarlarımızla her zaman istişare halindeyiz. Onlar en yakın çalışma arkadaşlarımız. Hep birlikte sorunları istişare ederek çözüm üretiyoruz. Ziyaretlerinden dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah el ele Ordu’muzu daha yaşanabilir, daha müreffeh bir şehir yapacağız” diye konuştu.

1700 km yol asfaltla buluştu

Ordu’da yol ve altyapıda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, “ Ordu’muzun en önemli sorunları noktasında yaptırdığımız anketlerde, birinci sorun yol, ikinci sorun su, üçüncü sorun ise çöp olarak ortaya çıkmıştı. Göreve gelir gelmez, bu sorunların çözümü için çalışma başlattık. Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip ilimizde, Türkiye sınırlarını aşan uzunlukta tam 1700 km yolu asfaltla buluşturup, mahallelerimizi asfalt konforuna kavuşturduk. Altyapı ve suya 360 milyon lira yatırım yaptık. Karadeniz’in incisi Ordu’da 19 ilçemizde 23 farklı noktaya dökülen çöpü kaldırdık. Şimdi çöpten elektrik üretiyoruz. 19 ilçemizde tamamlanan yatırımlar, devam eden projelerimizle birlikte Marka Kent Ordu’yu geleceğe hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” Şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, devam eden projeler tamamlandığında, Ordu’nun parmakla gösterilecek ve model bir büyükşehir olacağını belirterek sözlerini tamamladı.