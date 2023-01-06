Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı Hayvanat Bahçesine Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı M. Hanifi Acar, Turgut Özal Tabiat Parkı yerleşkesi alanında bulunan Orduzu Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan hayvanlarla ilgili bilgiler verdi. Acar, 2022 yılında 7 ceylan, 12 koyun, 2 lama, 2 kızıl geyik, 3 örümcek maymun ve 7 kurdun hayvanat bahçesinde doğduğunu belirtti.

2022 yılının değerlendirmesini yapan Acar, “ 2022 yılı içerisinde toplamda 186 bin 201 kişi, hayvanat bahçemizi ziyaret etti. Burada 78 türden bin 300’ün üzerinde hayvanımız bulunmaktadır. Hayvanat Bahçemizde farklı türden birçok hayvan bulunuyor. 2022 yılında 7 ceylan, 12 koyun, 2 lama, 2 kızıl geyik, 3 örümcek maymun, 7 kurt, 52 tane de kuş türlerinden yavrularımız hayvanat bahçemizde dünyaya geldiler. Tabii biz, Türkiye’deki diğer hayvanat bahçeleriyle de irtibat halindeyiz. Gerektiği zamanlarda birbirimize destek oluyoruz. Örneğin yakın bir zamanda Tarsus Hayvanat Bahçesi bize deve kuşu hediye etti. Bizde onların ihtiyacı olan ceylanlarımızdan hediye ettik” ifadelerini kullandı.

Acar; ‘Öğrencilere ‘Sevimli Dostlar’ Boyama Kitabı Hediye Ettik’

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Acar, “ Okullarımızda çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, sokaktaki hayvanlara nasıl davranılması gerektiğini anlatmak amacıyla iş birliği içerisindeyiz. Çünkü çocuklar sokaktaki hayvanları gördükleri zaman korkabiliyorlar. Böyle bir durumun yaşanmaması için gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ayrıca bu bilgileri çocuklarımıza anlatmak için ‘Sevimli Dostlar’ adında boyama kitabı da hazırladık. Veteriner Hekimi arkadaşlarımız okullara giderek, toplamda bin 295 tane boyama kitabını öğrencilerimize hediye ettiler” şeklinde konuştu.

2023 yılında da titizlikle ve öz veriyle çalışacaklarını ifade eden Acar, “Çocuklar hayvanat bahçemize geldiklerinde gerçekten aileleriyle birlikte mükemmel bir mesire alanında güzel ve mutlu bir gün geçiriyorlar. Çocuklarımız, içlerindeki hayvan sevgisini artırmış oluyorlar. İnşallah 2023 yılı da hem ülkemiz hem de hayvanat bahçemiz için hem de Malatya’mız için hayırlar getirir” dedi.