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29 Nisan 2018 Pazar 12:10

10 yaşındaki Sultan hastalığa yenik düştü

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Tokmaklı beldesinde yaşayan 10 yaşındaki Sultan Öztürk, yakalandığı büyümeme hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

10 yaşındaki Sultan hastalığa yenik düştü
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Tokmaklı beldesinde yaşayan 10 yaşındaki Sultan Öztürk, yakalandığı büyümeme hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ahmet Celal ve Müzeyyen Öztürk’ün 10 yaşındaki kızları Sultan Öztürk, büyümeme hastalığına yakalandı. Bu hastalıktan dolayı tedavi gören küçük kızın bağırsaklarında da sorun çıkınca hastalığı ilerleyip sağlığı bozuldu. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören Sultan Öztürk hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Andırın ilçesinde toprağa verildi.
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