10 yaşındaki Sultan hastalığa yenik düştü

Ahmet Celal ve Müzeyyen Öztürk’ün 10 yaşındaki kızları Sultan Öztürk, büyümeme hastalığına yakalandı. Bu hastalıktan dolayı tedavi gören küçük kızın bağırsaklarında da sorun çıkınca hastalığı ilerleyip sağlığı bozuldu. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören Sultan Öztürk hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Andırın ilçesinde toprağa verildi.

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