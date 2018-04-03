3. sınıf öğrencilerinden resim sergisi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Ergenekon ilkokulu 3/C sınıfı öğrencileri resim sergisi açtı.

Resim öğretmeni Mesude Işıklı ve sınıf öğretmeni Neslihan Tamer’in hazırladıkları resim sergisi, çocuklar ve ailelerinde katılımıyla açıldı.

Etkinlikte konuşan Ergenekon İlköğretim Okulu Müdürü Fatih Bekar, öğrenciler ve öğretmenlerin gayretlerinin takdire layık olduğunu belirterek "Ergenekon ilkokulunun başarılı öğretmenlerinin gayret ve çabalarıyla eğitim ve öğretimde iyi bir çizgi yakalandı. Bu gayret hem eğitim hem de öğretim açısından başarıya zemin hazırlamıştır. Tüm öğrencilerimi kucaklıyor öğretmenlerimi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.