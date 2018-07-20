OSMANİYE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 01:48

Başsavcı Yılmaz’dan OTSO Saldırısı Açıklaması

3 Temmuz tarihinde Osmaniye Ticaret Odası’na yapılan silahlı saldırı sonucu Başkan Devrim Aksoy’un silahla yaralanması ve Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’un öldürülmesi olayına ilişkin olarak basın açıklaması yapan Osmaniye Başsavcısı...

Başsavcı Yılmaz'dan OTSO Saldırısı Açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

3 Temmuz tarihinde Osmaniye Ticaret Odası’na yapılan silahlı saldırı sonucu Başkan Devrim Aksoy’un silahla yaralanması ve Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’un öldürülmesi olayına ilişkin olarak basın açıklaması yapan Osmaniye Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz şunları söyledi: “Olayın bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği konusundaki bilgi ve belgeler ışığında,12 şüpheli şahıs suç örgütü yöneticiliği, suç örgütüne üye olma, kasten adam öldürme kasten adam öldürmeye teşebbüs, bu suçlara iştirak iddiası nedeni ile tutuklanmış olup bir kısım şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, bir kısım şahıslarda işlemlerin ardından serbest bırakılmışlardır.” dedi

Ali İrfan Yılmaz: “Yapılan soruşturmada geçmişe yönelik bir kısım suçları aydınlatıcı deliller elde edilmiş olup soruşturma kapsamında ruhsatlı ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, mermiler ile el bombası ele geçirilmiştir. Soruşturmanın ilk aşaması tamamlanmış olup elde edilen bilgi ve belgeler ışığında geçmişe yönelik bir kısım olaylar da dahil soruşturmamız genişletilerek sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada Milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik, her türlü terör örgütü ve suç örgütleri ile mücadelemiz, kararlılıkla ve Evrensel Hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku