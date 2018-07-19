Buğday ve saman yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde buğday ve saman yüklü traktörün virajı alamayarak devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla Köyü, Bağdaş Yaylası yolunda giden Ziya Avara idaresindeki 80 KP 702 plakalı traktör freni tutmayınca virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Traktörden fırlayan sürücü Ziya Avara ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan traktör sürücüsü tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.