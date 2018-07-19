OSMANİYE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:12

Buğday ve saman yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde buğday ve saman yüklü traktörün virajı alamayarak devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla Köyü, Bağdaş Yaylası yolunda giden Ziya Avara idaresindeki 80 KP...

Buğday ve saman yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde buğday ve saman yüklü traktörün virajı alamayarak devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla Köyü, Bağdaş Yaylası yolunda giden Ziya Avara idaresindeki 80 KP 702 plakalı traktör freni tutmayınca virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Traktörden fırlayan sürücü Ziya Avara ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan traktör sürücüsü tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku