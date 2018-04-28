Geleneksel Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Osmaniye’de 21. kez düzenlenen Geleneksel Uluslararası Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması’nda ödüller verildi.Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi Şor Odası’nda düzenlenen programa, çok sayıda şiir sever katıldı.Törende konuşan Osmaniye Ozanlar...

Osmaniye’de 21. kez düzenlenen Geleneksel Uluslararası Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması’nda ödüller verildi.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi Şor Odası’nda düzenlenen programa, çok sayıda şiir sever katıldı.

Törende konuşan Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD) Başkanı ve organizasyonun Genel Koordinatörü Mustafa Bardak, bu yıl yarışmaya 22 ilden 172 şiir ile toplam 113 şairin katılım gösterdiğini söyledi.

Yarışmada ’Pera’da Bir Kış Masalı’ adlı şiiri ile Antalya’dan katılan Serpil Kaya birinci oldu. Osmaniye’den Ali Köşker ise ’Çocukluğumdaki Kuşlar’ adlı şiiri ile ikinci olurken, yarışmaya Şanlıurfa’dan katılan Mustafa Sade ’Bir Hüznün Manzumesi’ adlı eseri ile üçüncülüğü elde etti.

İlk üç derece ile Osmaniye’de sanat ve kültür alanında isim yapmış 16 kişi adına plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca yarışmaya müracaat eden tüm katılımcılara ekmek, kalem, kitap, karanfil, yerfıstığı anahtarlığı ve katılım belgesi takdim edildi.

Ödül törenine AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Belediye Başkan Vekili Hayrettin Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, ÇUHADER Başkanı Melahat Çelik, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak ile çok sayıda davetli katıldı.