Işık: 'Şehit cenazelerine kimse siyaseti karıştırmasın'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık, şehit cenazelerine kimsenin siyaseti karıştırmaması gerektiğini belirterek, "Şehit cenazelerinin siyasi gösteri yeri olmadığını herkes bilsin" dedi.

Genel Başkan seçildikten sonra yurt genelindeki şube ve temsilcilik ziyaretlerine başlayan Işık, Osmaniye ziyaretinde derneğin başkanı Durmuş Öksüz ve üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette yaptığı konuşmada sınır ötesi ve Kandil’e yönelik devam eden operasyonları değerlendiren Işık, "Hepinizin bildiği üzere tarihi 1. Dünya Savaşı’na, 1915 yılına kadar dayanan Türkiye’nin en eski, en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği; 43 şube, 24 temsilcilik ve 16 binden fazla üye ile Türkiye’de her yerde var. Şehit aileleri ve gaziler olarak, mevcut devletimizin son zamanlarda yürüttüğü Kandil operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Hepimiz acı çektik. Bizler ‘acılar paylaşıldıkça azalır’ dedik ve oraya yapılan operasyonların destekçisi olmamızın tek nedeni de bizim acılarımızın hafiflemesidir. Vatanı için, bayrağı için canını vermiş şehidimiz, gazimiz var ve vermeye hazır olan binlerce de insanımız vardır" diye konuştu.

Şehit cenazelerine siyasetin karıştırılmasının kendilerini üzdüğünü ve yıprattığını ifade eden Işık, "Biz dernek olarak kesinlikle siyaset üstü bir kurumuz. Siyasi bir düşüncemiz olsa da, sandık başında üyelerimiz zaten birebir kendi kendine tercihlerini yapıyorlar. Ama bizleri sadece üzen ve yıpratan şey, şehit cenazelerine lütfen hiç kimse siyaseti karıştırmasın. Çünkü ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Daha yeni bir seçim atlatıldı. Maalesef hepimizin bu seçim sonrasında o malum eli kanlı bebek katilini destekleyen, onların siyasi uzantıları olarak bildiğimiz partinin meclise girmesi hepimizi de üzdü, etkiledi ve canımızı yaktı. Belki ince hesaplar yapılarak bunlar gerçekleşti. Ama biz şunu istiyoruz; şehit cenazelerinin siyasi gösteri yeri olmadığını herkes bilsin" şeklinde konuştu.

Ziyaret dernek yönetimi ve üyeleri ile sohbet ortamında devam etti.