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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:07

Kadirli’de enflasyonla mücadele programına destek

Kadirli Ticaret Odası ve Kadirli Ticaret Borsası, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan enflasyonla mücadele programına destek vereceklerini açıkladı.Kadirli Ticaret Odasında gerçekleştirilen basın toplantısına Ticaret Odası Başkanı...

Kadirli'de enflasyonla mücadele programına destek
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Kadirli Ticaret Odası ve Kadirli Ticaret Borsası, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan enflasyonla mücadele programına destek vereceklerini açıkladı.

Kadirli Ticaret Odasında gerçekleştirilen basın toplantısına Ticaret Odası Başkanı Mehmethan Yüksel ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Balcılar ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Üye iş yerlerinde bir çok üründe en az yüzde 10 indirime gideceklerini açıklayan Kadirli Ticaret Odası Başkanı Mehmethan Yüksel yaptığı basın açıklamasında, “Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir gelişme elde etmiş enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağanüstü hareketlerin etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneli rakamlara çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan enflasyonla mücadele programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir, sorumluluk hepimizindir” şeklinde konuştu.
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