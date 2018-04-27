Miniklerden piyano resitali

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde piyano dersi alan öğrenciler, düzenlenen gecede konser verdi.

Kadirli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ortaokulu Müzik Öğretmeni Döndü Ak tarafından hazırlanan "Minik Eller Piyano Konseri" izleyenleri mest etti.

Yaşları 5 ile 12 arasında değişen ve ilçede değişik okullarda okuyan 13 öğrencinin çaldığı eserleri eserleri aileler heyecanla dinledi.

Aileler bu anları görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Piyano çalmaya önce ön yargı ile başlayan minik öğrenciler, müzikteki ahengi yakalayınca piyano onlar için ayrı bir mutluluk oldu.

Müzik Öğretmeni Döndü Ak, öğrencilerin eğitime başlamadan önce kararsız olduklarına dikkat çekerek, "’Müzisyen, sporcu ya da bilim adamı olma yolundaki hedeflerinde kafaları karışıktı. Piyanoyu çok severek başlamadılar açıkçası. Birkaç tanesi özellikle istemeyerek başladılar ama daha sonra o müzikteki o notaları, o şarkılardaki ahengi yakalayınca ister istemez ruhlarına dokundu diye düşünüyorum. Ondan sonra kendilerini zaten bir şekilde ifade ettiler ve son durum olarak konser verecek hale geldiler” dedi.

Yaklaşık 1.5 saat süren konser sonrası öğrencilere plaket verilirken, program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.