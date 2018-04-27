OBEM uygulamalı tiyatro ve drama kursiyerlerinden gösteri

Çocuklara ve yetişkinlere olmak üzere 2 seans halinde gösterimi yapılan oyun ilgiyle izlendi.

Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen ‘Haydi Okula’ isimli 45 dakika süreli tek perdeli müzikal ve tiyatro oyunu Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) bünyesinde açılan Uygulamalı Tiyatro ve Drama Kursu öğrencileri aldıkları eğitimi sahneye taşıdılar.

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) bünyesinde açılan Uygulamalı Tiyatro ve Drama Kursu öğrencileri aldıkları eğitimi sahneye taşıdılar.Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.