OSMANİYE:
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27 Nisan 2018 Cuma 16:44

OBEM uygulamalı tiyatro ve drama kursiyerlerinden gösteri

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) bünyesinde açılan Uygulamalı Tiyatro ve Drama Kursu öğrencileri aldıkları eğitimi sahneye taşıdılar.Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen...

OBEM uygulamalı tiyatro ve drama kursiyerlerinden gösteri
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Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) bünyesinde açılan Uygulamalı Tiyatro ve Drama Kursu öğrencileri aldıkları eğitimi sahneye taşıdılar.

Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen ‘Haydi Okula’ isimli 45 dakika süreli tek perdeli müzikal ve tiyatro oyunu Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Çocuklara ve yetişkinlere olmak üzere 2 seans halinde gösterimi yapılan oyun ilgiyle izlendi.

35 kursiyer yaklaşık 2,5 ay süren eğitim süresince, tiyatro konusunda uygulamalı ve teorik bilgiler alarak sahneye koydukları performansları büyük beğeni topladı.

OBEM tiyatro eğitmeni Serap Akbaş’ın yazıp yönettiği ‘Haydi Okula’ adlı tiyatro oyununda çocukları okuma yazmaya yönlendirme, okulu sevdirme, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi konu edildi.
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