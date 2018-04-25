Osmaniye’de 57. Alay Anma Vefa Yürüyüşü

Osmaniye’de Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla "57’nci Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen program Alibeyli Camii’nde...

Osmaniye’de Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla "57’nci Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen program Alibeyli Camii’nde İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından ’Çanakkale ve Şahadet’ konulu vaaz verildi.

Sabah namazının kılınmasının ardından, cami çıkışında programa katılanlara 57’nci Alay askerlerinin son yemeği yarma buğday çorbası ikram edilirken 57. Alay’ın cepheye gidişini temsilen, Atatürk Caddesi üzerinden Envar’ül Hamit Cami’ne kadar kortej halinde katılımcıların ellerinde Türk bayraklarıyla ’vefa yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

Cami avlusunda bulunan Kurtuluş Savaşı Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim ve şehitler için dua okundu.

Etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, diğer protokol mensupları ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.