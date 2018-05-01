Osmaniye’de ölüm vakalarının yüzde 40’ı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında Osmaniye’de yaşanan ölümlerin yüzde 40’ı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor.

TÜİK verilerine göre 2017 yılında 2 bin 460 ölüm vakasının gerçekleştiği Osmaniye’de, ölümlere neden olarak “dolaşım sistemi hastalıkları” ilk sırayı aldı. 994 ölüm vakasıyla dolaşım sistemi hastalıklarının payı yüzde 40 olarak açıklandı.