Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında Osmaniye’de yaşanan ölümlerin yüzde 40’ı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor.TÜİK verilerine göre 2017 yılında 2 bin 460 ölüm vakasının gerçekleştiği Osmaniye’de, ölümlere neden olarak “dolaşım sistemi hastalıkları” ilk sırayı aldı. 994 ölüm vakasıyla dolaşım sistemi hastalıklarının payı yüzde 40 olarak açıklandı.
Osmaniye’de ölüm vakalarının yüzde 40’ı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında Osmaniye’de yaşanan ölümlerin yüzde 40’ı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor.