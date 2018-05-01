OSMANİYE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 12:17

Osmaniye’de ölüm vakalarının yüzde 40’ı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında Osmaniye’de yaşanan ölümlerin yüzde 40’ı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor.

Osmaniye'de ölüm vakalarının yüzde 40'ı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında Osmaniye’de yaşanan ölümlerin yüzde 40’ı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor.

TÜİK verilerine göre 2017 yılında 2 bin 460 ölüm vakasının gerçekleştiği Osmaniye’de, ölümlere neden olarak “dolaşım sistemi hastalıkları” ilk sırayı aldı. 994 ölüm vakasıyla dolaşım sistemi hastalıklarının payı yüzde 40 olarak açıklandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku