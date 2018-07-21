OSMANİYE:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:26

Osmaniye’de trafik kazası; 2 yaralı

Osmaniye Otogar kavşağında ticari minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Osmaniye’den Kadirli istikametine gitmekte olan, şoför Mehmet Yağcı’nın yönetimindeki 63 AB 406 plakalı...

Osmaniye'de trafik kazası; 2 yaralı
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Osmaniye Otogar kavşağında ticari minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye’den Kadirli istikametine gitmekte olan, şoför Mehmet Yağcı’nın yönetimindeki 63 AB 406 plakalı ticari minibüsüyle otoban yolundan gelmekte olan şoför Adem Başçil’in kullandığı 31 V 0392 plakalı otomobil, Osmaniye Otogar kavşağında çarpıştı. Kazada Adem Başçil ve Mehmet Yağcı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem Başçil’in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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