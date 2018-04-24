OSMANİYE:
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24 Nisan 2018 Salı 15:37

Yaşar Kemal anısına fotoğraf sergisi

Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği (OFSAD) tarafından, "Usta Yazar Yaşar Kemal’i Anma ve 2. Geleneksel Osmaniye’nin Tanıtımı" temalı fotoğraf sergisi açıldı.Osmaniye Kent Müzesi bahçesinde açılan sergide, Yaşar Kemal’in vefatından...

Yaşar Kemal anısına fotoğraf sergisi
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Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği (OFSAD) tarafından, "Usta Yazar Yaşar Kemal’i Anma ve 2. Geleneksel Osmaniye’nin Tanıtımı" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Osmaniye Kent Müzesi bahçesinde açılan sergide, Yaşar Kemal’in vefatından önce Osmaniye ziyareti fotoğrafları ile Osmaniye’nin tarihi ve turistik yerlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı.

Dernek başkanı Murat Anıl, yaptığı açıklamada, Osmaniye’nin merkeze bağlı Hemite Köyünde doğan usta yazar Yaşar Kemal’in adını yaşatmak adına bu sergiyi düzenlediklerini belirtti. Anıl, “Sergide, Yaşar Kemal’in vefat etmeden önce Hemite’de kendi adına yaptırılan Kültür Evi açılış fotoğrafları ile adına düzenlenen gezide dernek üyesi fotoğrafçıların çektiği 50 fotoğraf sergilenmektedir. Türk Edebiyatına yüzlerce eser kazandırmış romancı, senaryo ve öykü yazarı Yaşar Kemal’i anmak amacıyla açılan sergi 3 gün süre ile açık kalacak” dedi.
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