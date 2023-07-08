Ot yangını otoparka sıçrayınca araçlar yanarak hasar gördü
Malatya'da temizlik amaçlı yakılan kuru otlar rüzgarında etkisiyle yediemin otoparkında bulunan 10 aracın yanmasına neden oldu.
Malatya’da temizlik amaçlı yakılan kuru otlar rüzgarında etkisiyle yediemin otoparkında bulunan 10 aracın yanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde bulunan Yediemin Otoparkında temizlik amaçlı yakılan otların rüzgarında etkisi ile kontrolden çıkması sonucu büyüyen yangından otopark içerisinde bulunan 3 otomobil 1 traktör ve 6 motosiklet yanarak zarar gördü.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.