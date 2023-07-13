Otogarda çalışma yapan vincin halatı koptu, yürekler ağza geldi

Malatya'da depremlerde hasar alan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) çalışma yapan vinçle çatı malzemesi taşınırken halatı koptu. Yürekleri ağza getiren kazada yaralanan olmadı.

Otogarda çalışma yapan vincin halatı koptu, yürekler ağza geldi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da depremlerde hasar alan Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) çalışma yapan vinçle çatı malzemesi taşınırken halatı koptu. Yürekleri ağza getiren kazada yaralanan olmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bölümü hasar alan Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) bir otobüs firmasına ait peronun çatısında çalışma yapılırken, vincin halatı koptu. Vince bağlı çatının büyük bir gürültü ile yere çakıldığı olayda şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Otogarda çalışma yapan vincin halatı koptu, yürekler ağza geldi
Otogarda çalışma yapan vincin halatı koptu, yürekler ağza geldi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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