Otogarda çalışma yapan vincin halatı koptu, yürekler ağza geldi
Malatya'da depremlerde hasar alan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) çalışma yapan vinçle çatı malzemesi taşınırken halatı koptu. Yürekleri ağza getiren kazada yaralanan olmadı.
Malatya’da depremlerde hasar alan Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) çalışma yapan vinçle çatı malzemesi taşınırken halatı koptu. Yürekleri ağza getiren kazada yaralanan olmadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bölümü hasar alan Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) bir otobüs firmasına ait peronun çatısında çalışma yapılırken, vincin halatı koptu. Vince bağlı çatının büyük bir gürültü ile yere çakıldığı olayda şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.