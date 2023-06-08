Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'nın Kale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kaza, sabah erken saatlerde Malatya-Elazığ karayolu üzeri Kale ilçesi Değirmen mevkiinde meydana geldi. M. D. (41) yönetimindeki 23 AAB 527 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Elazığ istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun dışında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekiplerince çıkartılırken, araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Safiye D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araçta bulunan aynı aileden sürücü M. D.(41), İ. D. (6), T. D.(16) ve E. D. (14) 112 ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden kadının cenazesi ise otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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