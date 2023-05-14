Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilip yan yattı: 3 yaralı

Malatya'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilip yan yattı: 3 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 T 0011 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 44 KF 034 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç devrilerek yan yatarken 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilip yan yattı: 3 yaralı
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilip yan yattı: 3 yaralı
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilip yan yattı: 3 yaralı
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilip yan yattı: 3 yaralı
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilip yan yattı: 3 yaralı
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilip yan yattı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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