Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile çekinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da otomobil ile çekinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Ş. K. idaresindeki 21 ADK 334 plakalı otomobil aynı yöne ilerleyen M. A. yönetimindeki 31 ACV 226 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada Ş.K. ile H.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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