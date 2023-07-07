Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 16.15 sıralarında Malatya-Sivas karayolu üzerinde meydana geldi. Şahnahan yol ayrımı mevkiinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 44 DM 292 plakalı hafif ticari araçla ile Y.T. yönetimindeki 44 ES 324 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Y.T., P.T. ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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