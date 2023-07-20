Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.Ş. yönetimindeki 44 FC 112 plakalı otomobil ile C. Ü. idaresindeki 10 TF 279 plakalı motosiklet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada C.Ü. ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.