Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek mahallesi istikametine seyir halinde olan A. K. idaresindeki 44 FV 552 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.