Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir otomobilin aynı istikamette ilerleyen traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Darende ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir otomobilin aynı istikamette ilerleyen traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı.

Kaza Malatya’nın Darende ilçesinden geçen D300 karayolunda yaşandı. Z.E yönetimdeki 44 DZ 788 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Darende ilçesine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde bulunan Ş.K. yönetimindeki 44 HN 902 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken, araç içerisinde sıkışan yaralı S.E. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otomobilde bulunan 81 yaşındaki Zülküf Erden kazada hayatını kaybederken, yaralı şahıs ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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