Oynanan hazırlık maçlarında sarı takım, kırmızı takım başarısız oldu

NEF stadında Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildiler Eğer bu dostluk maçı takımın canlılığını korumak için düzenlenmişse, önemliydi. Okanbrook'un altyapıda gençleri görmesi için. Bu gençler arasında önemli bir isim de vardı: Özgür Baran Aksaka. Cim Bom'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu flaş bir teklif aldı.

Fernando Muslera Tehlikeli

Portekiz, Güney Kore ve Gana'dan oluşan grubu üçüncü sırada tamamlayan Uruguay, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Fernando Muslera ve totobi arkadaşları, gruptaki son maçında Gana ile karşı karşıya geldiler ve maçı kazanmalarına rağmen geride kaldılar. Maçın sonunda Uruguaylı oyuncuların maç hakemine saldırmasıyla işler karıştı. FIFA, Fernando Muslera da dahil olmak üzere dört oyuncuya yaptırım uygulamayı planlıyor.

En büyük cezayı 15 maç cezalı olabilecek Jimenez alacak. Fernando Muslera'nın hakeme fiziki müdahaleden alacağı maksimum ceza şüpheli. Galatasaray kaptanı 10-15 maç ceza alabilir. Galatasaray'da FIFA'nın Muslera için aldığı 'yapay karar'ın Süper Lig'de uygulanabileceğine dair korkular var.

'Galatasaray'ın geleceği güçlü'

Galatasaray'ın antrenman kampında kadroya alınan genç futbolcu Özgür Baran Saka ile ilgili gazetecimiz Metin Karabaş, köşe yazısında şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray'ın geleceği olarak görülen Güvenli Bayram'da İstanbul'da oynanan hazırlık maçında Metehan Baltacı, Baran Aksaka, Hamza Akman, Ali Bülbül, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Beknaz Almazbekov vakit geçirdi. Bu isimlerin sahada oldukları sürece sınıfı geçtiklerini güvenle söyleyebilirim. Ancak bazılarının ligin başka yerlerinde daha fazla oynama şansı bulması şaşırtıcı olmaz.

Özgür Baran Saka çağının en iyi oyuncularından biri ve totobi giriş bir yıldız gibi parlıyor. 19 yaşındaki oyuncu özellikle Villarreal karşısında iyiydi. Oyun bilgisi, kendine güveni ve tekniği ile takımın en iyisidir. Bu eylemin tesadüfi olmadığını baştan söylemek gerekir.

Ocambrook'un gelişimini yakından takip ettiği genç oyuncu, aynı zamanda antrenmanların en çok çalışan isimlerinden biri. Baran, en iyi serbest oyuncu olarak iyi bir iş çıkardı ve birçok maçta 10 numarada iyi performans gösterdi. Yıllardır yerli 6, 8 ve 10'u arayan Galatasaray, Floria'da aradığını bulmuşa benziyor.