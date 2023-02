Oyuncularımla oynamaya devam edeceğim. 6 maçta takımı savunan bu adamları tutacağım. Geri kalanını yönetimle görüşerek göndermeye çalışacağız. Oyunculara bakalım. Oyuncularımız da var. göreceğiz. Top sizdeyken zaman geçiriyorsunuz. Bu görüntüyü tacı fırlattığınızda, yere yattığınızda vb. verin. orijinal bir şeydir. İnsanı soğutur. Hakemlerin de bu maçlara destek vermesi gerekiyor. Hakem buna müdahale edemez ama gösterecek. Size uygun olduğunda, kartı kaleciye gösterirsiniz. Süreye süre eklenebilir ancak oyunun akışını kesintiye vebahis uğratamaz Umudumuz var ve gücümüz var. Kimse endişelenmesin. Oyunda geç kaldık, geç gelen ilerlemez diye bir kural yok. Kışa giriyoruz. Kışın daha zordur. Bahar geldi ve havalar düzeliyor. Niyetimiz bu.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu Ghezzal, iyi bir karaktere sahip iyi bir oyuncu. Takımda bu liderlerden 7-8 tane olursa başarılı oluruz. O zaten bir kaptan. Hızlı iyileşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Doktor Şubat başında bize katılacağını söyledi. Bakalım sahada nasıl olacak. Takımın gol atma sorunu yok. Gol atarken çok gol yedi. Tek tek çözmeliyiz. Tek bir savunmayla çözülemez. En başarılı izlenim saldırganları biziz. Ancak topu kabul ettik. Geriden oynadığımızda gol yeriz, kontra atağı yeriz, pası yeriz. Bu kadar çok yer dağıtan, bu kadar çok gol yiyen büyük bir takım olmamalı, hayır. Çok vebahis giriş gol yiyen bir takım olarak zaten başarılı olmak imkansız. En iyi takımlara ve en alttaki takımlara bakacak olursak, bizden daha fazla gol yiyen takım yok. Defans oyuncumun her zaman bire bir olmasını istemiyorum ama olacak. başaracak Rakip her oynadığında gol atıyorsa savunma da hatalı, kaleci de hatalı. Rakiplerimizi avlayan bir takım olmak istiyoruz. Onlarla ilgileniyoruz. İlk başta kafaları karışacak ama sonra sakinleşecekler. Bugün konuştuğumda teknik direktörlere her takımın kendine has özellikleri, hataları ve avantajları olduğunu söyledim. Futbol istediğini nasıl söylersin? Brezilya gibi. Hücum etmeyi bilen ama aynı zamanda baskıyla rakiplerini alt edebilen yetkin, yaratıcı bir ekip. Mümkün. Brezilya kadar mükemmel olmasak da Brezilya gibi yükseleceğiz.