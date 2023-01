Oyuncuların alın teri ve emeğinden bahsediyorum

Muhtemelen 2022, 2017'den beri PC oyunları için en büyük potansiyele sahip. 2017 bize Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Horizon Zero Dawn, Persona 5, Resident Evil 7'yi getirdi. Nier: Automata, Assassin's Creed Origins, vb. Ne yazık ki, "Breath of the Wild 2" ve "StarCraft" gibi bazı oyunlar ertelenecek ve Meet 2022'de bizimle betaverse oynanamayacak. Bu kusurlara rağmen, 2022'de hala IGN puanı 9 veya 20 olan 20'den fazla oyun kaldı.

Yılın en iyi içeriğini özetlemek için, IGN tarafından 9 ("Harika") veya 10 ("Başyapıt") olarak derecelendirilen tüm yeni oyunları (DLC hariç) dahil ettik.

Başarı mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, guard hareketlerini daha çok sevse de sakatlığı bulunan Joopedro ile ön sahayı güçlendirmeyi planlıyor. Sarı-mavililer, Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe, forvet için bir takım isimlerle görüşüyor ve Barcelona'nın kadroda yer almayacağını düşündüğü eski Beşiktaşlı Vincent Abubakar ve Memphis Depay'in yanı sıra bu isimler de gündemde.

Cao Guixin'in iddiaları

Geçici transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'ye her geçen gün yeni talepler geliyor. Birçok isim sarı lacivert ile ilişkilendirilir. Buna en son eklenen yıldız ise Cho Gue-Sung. İskoçya'da faaliyet gösteren Daily Record, Celtic'in Ocak ayındaki ilk hedefinin Güney Koreli forvet olduğunu yazıyor. Haberde Fenerbahçe'nin de 24 yaşındaki forveti istediği betaverse giriş bildirildi. Her iki takımın da Cho'yu temsil ettiği açıklandı. Daily Record, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Zhao Guicheng'i kendi takımı için 'mükemmel bir forvet' olarak gördüğünü ortaya koydu. Güney Koreli oyuncu için iki takım arasındaki oyunun şimdilik radarında sadece Alman devi Borussia Dortmund ile devam edeceği açıklandı.

ROSSI İÇİN BİR KİT DAHA

Uruguaylı yıldız Diego Rossi, Fenerbahçe'de bu kez formda olarak transfer teklifleri almaya devam ediyor. Sonunda deneyimli İtalyan kulübü forvetin peşine düştü. Torine, Diego Rossi'nin yerine oyuna giriyor. Serie A tarafı, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu ile ilgileniyor. İtalyan tarafının Fenerbahçe'ye 6-7 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı söyleniyor.