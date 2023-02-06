Oyunu olup olmadığını sormak gerekir

Futbolda bazı gerçekleri izleyerek anlamanız gerekiyor, oyunu olduğu gibi gördüğünüz ve ona göre hareket ettiğiniz bir sahneniz var, buna saygı duyuyorum, hatta iyi bir teknik direktör. Kağıt üzerinde, maçın başında Cenk Tosun'un sağda, pivot Weghorst'un solunda ve Nkudu'nun sağ ayağında boş boşluk vardı... Bu ön üçlü nasıl tuhaf bir pas verebilir? Ortam yağmur gibi olmalı ve ortam çok etkili kullanılmalıdır. Diğer ayağıyla topa vuran N'Koudou ile bu olmayacak. Umut Meraş'ın pas vermeden her dakika pas vermesi imkansız, Rosier'de bu güdü var bekabet ama Ghezzal ile oynamadığı zamanlarda rakibin gerisinde kalmıyor.

Burada Şenol Güneş'i eleştiriyorum. Şenol Güneş gibi teknik direktörler bunu bilinçli olarak değiştirmeli, görmemeli. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Çarşamba günü İngiltere Ligi takımlarından Sheffield'da forma giyen Fisaio Dele-Bashirou'yu kadrosuna ekledi. Siyah-beyazlılar, kadroyu güçlendirmek için ocak ayında transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz basınına göre Kara Kartallar, İngiltere Ligi ekiplerinden Sheffield Wednesday'de forma giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgileniyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha oyuncusunun, Beşiktaş Inhoven'ın transfer kadrosunun yanı sıra Antalyaspor, Bristol City ve PSV Mısır'da da forma giydiği bildirildi.

Bristol City Yöneticisi Nigel Pearson, Fisayo Dele-Bashiru'nun iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Pearson, "Konuyla hiç ilgilenmedim. Haberin bekabet giriş nereden geldiğini bilmiyorum. Belki de oyuncunun menajeridir," dedi. 300 bin euro değerindeki 21 yaşındaki bu oyuncu, bu sezon çıktığı 23 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Antaypu maçının son kadrosu açıklandı. Necip ve Atiba orta sahada.

Vay canına dedim, hiç eskimediler! 2014 kadrosunda ikisini yan yana oynadığımı hatırlıyorum Bu dönemde kaç teknik direktörümüz ve geçmişimiz var? Mevcut zamanı hesaplayın. 8 yıl sonra bu medya ne kadar para harcadıysa biz yine de bu arkadaşları seçtik... 2014'te orta saha ile 2022'de kadromuz var. Hem bedenen hem de ruhen neden bu halde olduğumuzu bilin... Ha! BTW, Necip veya Atiba hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Beşiktaş'a yakışır bir şekilde yaşadıkları için onlara da teşekkür etmek istiyorum.