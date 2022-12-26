Ozai Samuel'in ayrılması konusunda soğuk davranıyor

Bunların arasında Portekiz Kilisesi'nin bu genç yıldızı yoğun programı arasında kullanmak zorunda kaldığı ve liderliğe böyle bir rapor sunduğu haberleri de var.

Kontra atağın başındaki Osay Samuel, son kez sağ bekte Ferdi'ye mağlup oldu. Nijeryalı yıldız durumdan rahatsız.

Nişantaşı'nda 4 alışveriş merkezi. Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlarken yerden düşerek hayatını kaybetti.

Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı’nın oğlu, Galatasaray Kulübü Eski 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da torunu olan Batuhan Bostancı’nın cenazesinde; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Eski Başkanları Faruk Devam eden, Adnan Polat, siyasiler, iş dünyası ve spor dünyasının underoverbet önde gelen adları, Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ve merhum Batuhan Bostancı’nın arkadaşları cenazede saf tuttu.

Abdurrahim Albayrak ve Asil Bostancı, cenazenin başlangıcında taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının arkasından Batuhan Bostancı’nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2017 yılından bu yana A Ulusal Hanım Voleybol Takımımızda başantrenör olarak vazife icra eden Giovanni Guidetti ile meydana getirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiğini deklare etti ve Filenin Sultanları’nda Giovanni Guidetti periyodu sonlandı.

Bu ayrılığın arkasından en fazlaca dört gözle beklenen sual Filenin Sultanları’nın yeni baş antrenörünün kim olacağı sorusu oldu.

Voleybolmagazin.com’un haberine bakılırsa; Hırvatistan Ulusal Ekibi ile sözleşmesi devam eden, Eczacıbaşı Dynavit’in başantrenörü Ferhat Akbaş’ın Filenin Sultanları’nın yeni başantrenörü olacağı öğrenildi.

Ferhat Akbaş’ın Hırvatistan ile sözleşmesi devam etmiş olduğu için Hırvatistan Voleybol Federasyonu ile yakın bir zamanda masaya oturacağı ve görevinden affını isteyeceği gelen duyumlar içinde.