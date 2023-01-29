2014 yılında Ozan Tufan ile çalıştığını ve oyuncuya büyük saygı duyduğunu söyledi. ayrıldı, teknik direktör Şenör Bursaspor'a gitti. Teknik Direktör Senor'un yönetiminde Ozan'ın iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum." Ondan en iyi şekilde yararlandığınızda, o çok iyi bir oyuncu."

"Beşiktaş onu istiyor, Ozan tufan da istiyor"

Ozan tufan yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den Hull City'ye gitti, Çin Süper Ligi'ne döneceğini söyledi. , "Beşiktaş da tıpkı Ozan tufan gibi transfer istiyor" . Beşiktaş, Hull City ile görüşme halinde. Ozan'ın Beşiktaş'a taşınacağına inancım tamdır" dedi.

Ozan Tufan taraftarından tepki

Öte yandan Beşiktaş, Ozan Tufan'ın transferi için yoğun çalışmalarına devam etse de taraftarlar bu konuda iyimser değil. Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa betosfer maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlar, Ozan Tufan'ın transferini istemediklerini alkışladı. Sloganda doğrudan "Ozan Tufan'ı istemiyoruz" ifadesi kullanılıyor.

Şenol Güneş: "Ozan Tufan'ı seviyorum"

Ozan Tufan'ın Kasen Passa'ya taşınmasıyla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Ozan Tufan ile tanışmadım. Ozan Tufan'ı seviyorum. Teknolojiye pozitif yönü var. Bir Türk oyuncu olarak bir avantajı var. Ekonomik getirisi nedir bilmiyorum. Bence defans oyuncusu bir mevkidir. Bir numara istediğim şey bu. Mümkünse genç oyuncular almayı planlıyoruz. Tüm transferler diyalog gerektirir. Hiçbir garanti göremiyorum. Şimdilik bir kalecimiz olacak gibi görünmüyor.”

Ozantoufan'ın performansı

Ozantofan, Hull City formasıyla çıktığı 23 maçta 4 gol kaydetti. Beşiktaş'ın Manchester United forveti Wout Weghorst kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Hollanda betosfer giriş ve dünya futbolunun efsanelerinden Marco van Basten, İngiliz devi Wert Weghorst'un darbesini değerlendirirken hemşehrisi Eric ten Haag'ı da uyardı.

Van Basten düşüncelerini Ziggo Sport ile paylaştı ve Manchester United'ın hamlesine şüpheyle baktığını söyledi. İdeal isim Weghorst olmayabilir, dedi, özellikle de hava hakimiyeti için bir oyuncu aranıyorsa. Van Basten, Luuk de Jong'un hava topu hakimiyetini vurgulayarak, "Luuk de Jong'a bakın. O bir forvet ve havada fark yaratabilirsiniz. Weghorst'un bunda pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Bir kafa vuruşuyla gol atabilir, ancak biraz daha coşku ve güç kullanabilecek bir isim.