Özcan, 'Siyaseti adaylık sıralamasına göre değil, sorumluluğumuza göre yapıyoruz'

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ramazan Özcan, beraberinde partililerle birlikte Sebze ve Meyve Hali’ni ve Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde esnaf, yetiştirici ve vatandaşlarla görüşen Ramazan Özcan, Sebze ve Meyve Hali’nde esnafları tek tek işyerlerinde ziyaret edip sohbet etti.

Canlı Hayvan Pazarı’nda yetiştiricilerle oturup sohbet eden Özcan, “Yetiştiricilerimize deprem sonrası her türle katkı ve destek verilmeye çalışıldı. Üretim ve yetiştiricilik olmadan ekonominin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu nedenle kırsaldaki üretimin ve yetiştiriciliğin daha çok desteklenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Özcan, “Malatya’mız depremden dolayı büyük bir yara aldı. Bir an önce ticari hayatın canlanması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile çalışmalar sürüyor. Malatya’mızı bu zor ve ağır şartlardan kurtarmak, eski iyi günlerini yeniden yaşatmak, Malatya’yı yaşanabilir ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir yapmak için aldığımız sorumluluktan asla kaçmayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı içinde Malatya’yı bölgemizin ve coğrafyamızın parlayan yıldızı ve çekim merkezi yapmak için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ramazan Özcan, “Ben adaylık sıralamasına göre değil, Türkiye Yüzyılı için yapmam gereken sorumluluğuma bakarak çalışıyorum. Bu nedenle son ana kadar, sandık açılana kadar çalışmalarımı hız kesmeden sürdüreceğim. Biz siyaseti adaylık sıralamasına göre değil, siyasi sorumluluğumuza göre yapıyoruz, sorumluluktan da kaçmayız, geri adım atmayız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yarı yolda bırakmayız. Böylesi bir dönemde kenarda izleyip, sonucu beklemek doğru değildir.” ifadelerini kaydetti.