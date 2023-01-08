Özgür'ün de adını taşıyor

Özgür Baran Aksaka da annesinin yardımıyla Bulgaristan vatandaşlığı aldı. Sabah'ın haberine göre, halen Galatasaray A'da forma giyen genç yıldızın hırsları var ve performansı Bulgar yetkilileri harekete geçirdi. Bulgaristan U21 takımına Baran'dan bir telefon geldi. Genç yaşta ay yıldızlı formayı giyemeyen Baran Aksaka, merak uyandıran hızlı gelişmenin ardından U21 Türkiye Milli Takımı'na çağrılacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okanbrook'un ön elemelerde forma giydiği futbolcu yaptığı asist ve asistlerle dikkatleri üzerine çekti. Anadolu'daki birçok kulübün betwinner almak istediği genç orta saha oyuncusu için Brooke'un tavrı net: "Bizim tarafımızda olacak."

ÖZGÜR BARAN SAKA ne yaptı?

8 yaşından beri Galatasaray Altyapı'da forma giyen Baran Aksaka, bugüne kadar 7 U19 Süper Lig maçı, 4 Gençlik Şampiyonlar Ligi maçı ve 4 Biriki Ligi maçı, Türkiye Kupası 2 maçları olmak üzere 17 resmi maça çıktı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu sahada 1305 dakika forma giydi, 6 gol attı ve 4 asist yaptı. Baran'ın Sarı-Kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

Sezon Sonu 1.5 Macera

Caner Erkin, Fatih Karagümrük için 6 Eylül 2021'de Fenerbahçe'den ayrılıyor. Dönemin Fenerbahçe'sinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kanel Elgin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Kanel Elgin'i istiyoruz, Kanel Elgin lakaplı Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazandı. Havai fişek'." "Taraftarlarımızdan, bugüne kadar gösterdiği emek ve hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan betwinner giriş sonraki kariyerinde başarılar, kariyerinde başarılar dileriz.

Karagümrük de açıkladı

Aynı dakikada Fatih Karagümrük de Twitter hesabından transferi resmen duyurdu. Ortalama 1,5 sezonluk bir maceranın ardından Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile 4 Aralık 2022'de yollarını ayıracağını şu şekilde söyledi:

“Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz”

İlk sezonunda 1 gol, 4 asist

Fatih Karagümrük ile 2021-22 sezonunda toplam 31 maça çıkan Caner Erkin, 1 gol atmayı başarırken 4 de asist katkısı sağlamıştı. Tecrübeli oyuncu; 5 sarı, 1 de kırmızı kart görmüştü.