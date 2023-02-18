Öztürk'e teşekkür ederim

Ve tabii ki belgeselin görünmeyen kahramanları; Nergis Aşkın sözün hakkını veriyor. 2002 sonunu yaşayanları 20 yıl sonra bulup onlarla görüşmek kolay olacak mı? 20 yıl sonra onları bir araya getirebilmeyi gerçekten çok isterdim, hepsi farklı yollar izlemişler ve belgeseldeki hikayeler yeter. Kim değil? Şenol Güneş, Mehmet Kulaksızoğlu, Can Çobanoğlu, Okan Buruk, Nihat Kahveci, Emre Aşık, Fatih Akyel, Ümit Davala ve gazeteciler, adım Yalçın Çetin ve Ömer Üründul... Yani aceleye getirilmiş bir belge değil bu. Defalarca izlediğim bu 49 dakikalık belgesel, orada yaşayan ve izlerken o günleri yaşayan insanlarla çekilmiş. Ana karakteri dinlerken tüylerim diken diken oldu. Öyle ki, bu yakalanması zor başarının ve muhabirlerimizin haberi olmayan birçok olayın perde arkasına geçtik! Bir göz atın, bu belgeselin içeriğindeki betgram yaşanmışlıklara ve anılara bakın, bu tarihi zafere ulaşmak için hangi unsurların kullanıldığını daha net göreceksiniz. Teşekkürler Golcü TV Bu dönemin kahramanları Şenol, Mehmet ve Ünal'a teşekkürler, ülkemize böyle bir zafer kazandırdığınız için sizi bir kez daha kutluyorum Güneş'i eleştirenler rakamlara baksın Ben şahsen görüyorum Rakamlar, retorik değil Şenol Güneş'i eleştirenlere! Bakın arkadaşlar, Beşiktaş sevdalıları, liderlik kanadının rotasını yeniden Şenol Güneş'e çevirmesi ne kadar doğal! Kariyerinde çok başarılı oldu, yani vatkaları, nereye koyuyorsunuz? Şu anda zor olan dünya üçüncüsü... Artı Beşiktaş ile kariyerinde iki şampiyonluk kazandı. Beşiktaş'ta çıktığı 201 resmi maçta 118 galibiyet, 45 beraberlik ve 38 mağlubiyet alan Güneş'in rekoru daha da dikkat çekici. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet bulunuyor. Üstelik son 16 maçında namağlup betgram giriş olarak bu zorlu rotayı yönetiyor. Grupta Güneş en çok puanı alan yerli teknik adamdı, yukarıdaki rakamları unutup onu eleştirmek nasıl bir beyin? Hatırlayanlar, Şenol Güneş'in Kartal'daki ilk turnuvasının bir stadı vardı ve iç saha maçlarını Başakşehir veya Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadılar. Başka bir deyişle, Karthallar göçebe kuşlar gibi dolaşıyor. Yani Süper Lig'de kilit konumda olan Güneş'in, Süper Lig'de kilit konumda olan Kartal'ı destekleyeceğine gerçekten inanıyorum.