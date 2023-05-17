Palandöken'de Kaf Laleleri açtı

Bu günlere Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde rengarenk ve farklı çiçek türleri kendilerini göstermeye başladı. Bunların içinde Kaf Lalesi dikkat çekiyor.

Palandöken'de Kaf Laleleri açtı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kaf Lâlesi ya da bilimsel adıyla “Fritillaria caucasica” olan çiçek türü, Palandöken dik yamaçlarında açtı ve adeta renk cümbüşü oluşturdu. Kaf Lalesi; renkleri, duruşu ve yeşiller içindeki haliyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Kaf Lalesi, zambakgiller familyasından bir çiçek türü olarak ifade ediliyor.

Kaf Lalesi ülkemizde genel olarak; Erzurum, Amasya, Samsun, Iğdır, Kars ve Ağrı illeri, Güney Rusya, Kafkasya ve Kuzeybatı İran’da görülüyor. 1700 ila 2900 metre rakımlı otlaklar, iğne yapraklı orman açıklıkları ve kalker kayalı taraçalarda yetişen tür, Nisan ve Haziran ayları arasında çiçekleniyor.

Bu günlerde başta Palandöken Dağı olmak üzere Erzurum’un güney ilçelerinde sıkça rastlanan Kaf Laleleri fotoğrafçılar başta olmak üzere doğaseverlerin ilgisini çekiyor,

Palandöken'de Kaf Laleleri açtı
Palandöken'de Kaf Laleleri açtı
Palandöken'de Kaf Laleleri açtı
Palandöken'de Kaf Laleleri açtı
Palandöken'de Kaf Laleleri açtı
İNÜHABER MERKEZİ
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da CASA şehitleri anıldı
Malatya'da CASA şehitleri anıldı
Malatyalı depremzedelerden hakaretlere tepki
Malatyalı depremzedelerden hakaretlere tepki
Su ihtiyacını güneşten ürettiği enerji ile karşılıyor
Su ihtiyacını güneşten ürettiği enerji ile karşılıyor
Kontrolden çıkan araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete ok gibi saplandı
Malatya'da yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu
Malatya'da yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu
Büyükşehir Çağrı Merkezi, hafta sonu binin üzerinde çağrıyı çözüme kavuşturdu
Büyükşehir Çağrı Merkezi, hafta sonu binin üzerinde çağrıyı çözüme kavuşturdu