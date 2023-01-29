Pancu, Lucescu'nun 2003-2004 sezonunda Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda

"Lutescu çok başarılı bir teknik direktör. Real Madrid, Barcelona vb. Lucescu Beşiktaş'ta kalsaydı çok başarılı olurdu. Çok iyi bir takım kuracak, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yenilecek" dedi. Romen teknik direktör, hakem kararlarının futbol kariyerinden bu yana tartışıldığını belirterek, "Aynı sorun Romanya'daki hakemlerde de var. Bu tartışmalar asla bitmeyecek" yanıtını verdi. Aboubakar, müzakereler devam ederken Al-Nassr kulübüyle olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor Wout Weghorst'un ayrılışı büyük ölçüde onaylanırken, tüm gözler Aboubakar'ın üzerinde Bessie'den Duhuliye.com'a göre Ktas'ın edindiği resmi bilgilere prizmabet göre, müzakereler sürüyor Kamerunlu golcü ile gidişat çok olumlu. Aboubakar'ın Al-Nassr kulübüyle olan sözleşmesini müzakereler devam ederken feshetmesi bekleniyor. Abubakar bu sorunu çözdüğünde Beşiktaş'a biraz daha yaklaşacaktır. Siyah-beyazlılar, yıllık 2,5 milyon Euro'ya 2,5 yıllık kontrat teklif etmeyi planlıyor.

Futbolcunun teknik direktörü Ömer Uzun, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Uzun Yönetici; Salih Uçan, Berke Özer, Güven Yalçın ve Muhammed Elneny hakkında bilgi verdi.