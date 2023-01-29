Pancu, Lucescu'nun 2003-2004 sezonunda Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda
"Lutescu çok başarılı bir teknik direktör. Real Madrid, Barcelona vb. Lucescu Beşiktaş'ta kalsaydı çok başarılı olurdu. Çok iyi bir takım kuracak, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yenilecek" dedi. Romen teknik direktör, hakem kararlarının futbol kariyerinden bu yana tartışıldığını belirterek, "Aynı sorun Romanya'daki hakemlerde de var. Bu tartışmalar asla bitmeyecek" yanıtını verdi. Aboubakar, müzakereler devam ederken Al-Nassr kulübüyle olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor Wout Weghorst'un ayrılışı büyük ölçüde onaylanırken, tüm gözler Aboubakar'ın üzerinde Bessie'den Duhuliye.com'a göre Ktas'ın edindiği resmi bilgilere prizmabet göre, müzakereler sürüyor Kamerunlu golcü ile gidişat çok olumlu. Aboubakar'ın Al-Nassr kulübüyle olan sözleşmesini müzakereler devam ederken feshetmesi bekleniyor. Abubakar bu sorunu çözdüğünde Beşiktaş'a biraz daha yaklaşacaktır. Siyah-beyazlılar, yıllık 2,5 milyon Euro'ya 2,5 yıllık kontrat teklif etmeyi planlıyor.
Futbolcunun teknik direktörü Ömer Uzun, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Uzun Yönetici; Salih Uçan, Berke Özer, Güven Yalçın ve Muhammed Elneny hakkında bilgi verdi.
'BERKE EYÜPSPOR'A ULAŞACAK' Transfer günlüğünde çok konuşulan Berke Özer hakkında Uzun, "Belli prosedürleri var. Transfer başlayınca Eyüpspor'la imzalayacak. Eyüpspor bize ciddi bir proje gösterdi. Başkan Burke ile de görüştü ve süreci kendisi yürüttü. Onu ekibe katılmaya davet etti. Şimdi Berke'nin oynayabileceği bazı alternatiflere göz atıyoruz. Şimdi bir toplantıdayız. Net olmadığı için bir şey diyemiyorum ama yakında netleşecek. Başkanın prizmabet giriş kendisi de takımlarla görüşecek. Gelecek yılı da düşünüyor. Burke, erken yaşta Citizen A oldu. Türkiye'de öyle bir şey var ki, hemen eleştiriyoruz. Aslında kalecilik yaşına yeni başlıyor ama çok fazla tecrübesi var. Çok iyi bir yere varacak ve tekrar A Milli Takım'a yükselecek. Uzun, Güven Yalçın'ın şu anda Cenova'da mutlu olduğunu belirterek, "Cenova onu bir proje olarak görüyor. Cenova şu anda çok ciddi bir yatırım. Cenova'yı İtalya'nın önemli takımlarından biri haline getirmek istiyorlar. Juwen de artık çok mutlu. Takım da ondan çok memnun. Değişen öğretmenler Kariyerinin en sağlıklı döneminde. Türkiye'de birkaç takım ismi çıktı, nereden geldiklerini bilmiyorum. Tabii ki insanların Güven'i sorduğunu gazetelerde okudum ama bir sürü yalan haber de vardı.