Park halindeki kamyonet alev alev yandı

Malatya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halinde bulunan bir kamyonet alev alev yandı.

Park halindeki kamyonet alev alev yandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde park halinde bulunan bir kamyonet alev alev yandı.

Olay, gece yarısı Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otogarın park alanında park halinde olan 44 FP 462 plakalı Ford marka kamyonetin motor kısmında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında alev alev yanan araç kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki kamyonet alev alev yandı
Park halindeki kamyonet alev alev yandı
Park halindeki kamyonet alev alev yandı
Park halindeki kamyonet alev alev yandı
Park halindeki kamyonet alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'dan İspanya'ya uzanan tecrübe paylaşımı
Malatya'dan İspanya'ya uzanan tecrübe paylaşımı
Başkan Sadıkoğlu: 'Ticaret canlanmadan, şehri ayağa kaldırmamız mümkün değil'
Başkan Sadıkoğlu: 'Ticaret canlanmadan, şehri ayağa kaldırmamız mümkün değil'
Aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Su Altı Arama Kurtarma ekipleri şuana kadar 430 vakaya müdahale etti
Su Altı Arama Kurtarma ekipleri şuana kadar 430 vakaya müdahale etti
Malatyalı tiyatrocular Kemal Sunal'ı kabri başında andı
Malatyalı tiyatrocular Kemal Sunal'ı kabri başında andı
Darende ilçesinde Hafız adayları dualarla eğitime başladı
Darende ilçesinde Hafız adayları dualarla eğitime başladı