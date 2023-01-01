Pedro'nun Sürpriz İddiası

Fenerbahçe, Galatasaray'ın sezon başında istediği João Pedro'yu 6 milyon €'ya kadrosuna aldı, Premier Lig'de Joshua King Michy Batshuayi, Watford ve Chelsea'nin ön saflarına geçti. Valencia'nın bu sezona iyi başlayan hücum hattında önce King, ardından João Pedro sakatlandı. Jesus'un başlangıç ​​kadrosu Valencia ve Batshuayi.

Valencia'nın Joao Pedro karşısındaki itibarı, Batshuayi'nin Fenerbahçe’deki yıldız performanslarıyla gözden düştü. İtalyan forvet iyi başladı ancak ilk 11'de şansını yakalamakta zorlandı. İtalyan medyası Pedro için sürpriz bir transfer duyurusu yaptı.

İsim belli oldu

Pedro'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Fenerbahçe hücum hattında daha güçlü hamleler yapmak isterken İsa'dan beklenmedik bir hamle geldi. Şu isabet anda Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımında forma giyen ve Barcelona forması giyen Depay, gündeme gelen ilk isim oldu.

Fenerbahçe tavsiye

İspanyol devi Barcelona, ​​şu anda Dünya Kupası için Hollanda milli takımında forma giyen Memphis Depay'i serbest bıraktı. Barca, teknik direktörlük döneminde Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu bir takıma dünyaca ünlü forvet Memphis Depay'e 5 milyon euro teklif etti. Yönetim ve İsa'nın Memphis Depay seviyesinde bir yıldızı kadroya katmaya hazır olduğu anlaşıldı. İzlenecek yol haritası, iş gücünün dengesini zayıflatmak için değil, sadece transfer için finansal koşulların sağlanmasına yöneliktir.

Destek sağlayın

İsmail Karthal yönetiminde ilk 11 maça ayrılmaz bir isabet giriş oyuncu olarak çıkan ve bu maçta da başarılı olmaya çalışan Diego Rossi için geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sürpriz bir transfer teklifi gelmişti. Rossi geçen sezon ödünç verildi ve Ali Koç ve yönetimi, görev sürem sona erdikten hemen sonra 5,5 milyon avroluk yıldız forvet tavsiyesi aldı.

Ocak ayında resmi alıntı

Uruguaylı futbol yıldızı Diego Rossi, 25 maçta 22 kez forma giydi ve toplam 1194 dakika süre aldı.24 yaşındaki yıldız forvet Rossi, 3 gol 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İtalyan ekibi Torino, bir süredir kendilerini takip eden 24 yaşındaki oyuncu için hamle yaptı. İtalyan basın kaynaklarına göre, Bordo Beyazlılar'ın Ocak ayında Uruguaylı Fenerbahçeli golcü Diego Rossi için kulübe teklif vermeye hazırlandığını yazıyor.