Pervin Buldan Iğdır'da Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Seçim gününe 4 gün kala HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları çerçevesinde Iğdır'da vatandaşlara seslendi.

Pervin Buldan Iğdır'da Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Yağan yağmur altında vatandaşlara seslenen Pervin Buldan, bu seçimde aday gösterilmeyen ve küsen kişilere seslenerek, “Şimdi bir sözüm de küsenlere, darılanlara ve evinde oturanlaradır. Bu parti geçmişte de herkese görev verdi. Bir dönem görev alanlar başka bir dönem görev almayınca eğer küsüyorsa, daralıyorsa, evinde oturuyorsa o zaman bu mücadeleyi anlamamıştır demektir. Hiç kimsenin bu mücadeleye zarar vermesine asla müsaade etmeyiz. Onlar da bilsin ki bu onurlu mücadelede olmak, bu kıymetli mücadelede olmak herkesi yüceltir. Çünkü bu parti herkese kıymet vermiş, herkesi onurlandırmış, herkese görev vermiştir. Bu dönem başka arkadaşlarımız görevlendirilmişse eğer o zaman hepimizin görevi bu iki arkadaşımızın yanında durmaktır. Gün, küsme, darılma ve evde oturma zamanı değildir. Zaman faşizme kaybettirme zamanıdır ve zaman birlik ve beraberlik içinde olmak günüdür. Eğer bunu yaparsak, bunu başarırsak biz Iğdır’da iki sıfır yaparız. Sevgili arkadaşlar bir kez daha söylüyorum; Iğdır’da da demokrasi 2, faşizm sıfır olacaktır" dedi.

Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kılıçdaroğlu’na oy isteyerek, “Şimdi ’Bir oy Yeşil Sol’a, bir oy Kılıçdaroğlu’na’ diyoruz. Niye? Çünkü artık faşizmin gitmesini istiyoruz, baskıların durmasını istiyoruz. Bu ülkeye barışın, huzurun, refahın, sevginin ve adaletin gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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