Peş peşe depremlerle sarsılan Yeşilyurt'ta endişeli bekleyiş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde peş peşe süren depremler korkutuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da artçı depremler sürüyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık 7.7 Elbistan 7.6’lık ve 27 Şubat tarihinde 5.6’lık Yeşilyurt merkezli depremlerle sarsılan Malatya son haftalarda peş peşe yaşanan 4 ve 5 üzerindeki depremlerle sallanmaya devam ediyor.

Son olarak Yeşilyurt merkezli 5.0 büyüklüğündeki depremle sarsılan kentte, vatandaşlar depremle yatıp kalkerken, depremlerin merkez üssü Yeşilyurt’ta ise endişeli bekleyiş sürüyor.

Kentin en büyük ilçesi durumunda olan ve depremlerde yapı stokunun yüzde 71’i hasar gören Yeşilyurt’ta korku ve paniğin sürdüğünü belirten Adem Budak, “ İnsanlarımız tabi ki tedirgin, ilçede çoğu yer yıkıldı. Vatandaşlar yaklaşacak kış öncesinde kalacak yer ayarlamaya çalışıyor. Bölgede kış çetin geçiyor bunun için bir çok vatandaş bahçelerinde kışı geçirebilecek hazırlık içerisinde. Her yerde ufak tefek inşaatlar var daha çok çelik ağırlıklı prefabrik ev ve konteynerler için çalışılıyor. Malatya merkezde olduğu bir çok kişi park ve bahçelerde yaşamını sürdürmeye çalışıyor” dedi.

Kemal Urfalı ise, depremlerin sürdüğünü belirterek ufak bir sarsıntıda kendilerini dışarı attıklarını söyledi.