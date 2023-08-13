Peş peşe üç depremle sarsılan Malatyalılar park ve bahçelerde sabahlıyor

Malatya'da, peş peşe yaşanan üç deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.

Peş peşe üç depremle sarsılan Malatyalılar park ve bahçelerde sabahlıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da, peş peşe yaşanan üç deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.

Malatya’da Yeşilyurt merkezli saat 16.39’da 4.8, 16.40’ta 4.5, 18.18’de ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından sokaklara dökülen vatandaşların deprem nöbeti sürüyor.

Evlerine girmeye korkan bazı vatandaşların geceyi park ve bahçelerde geçirdiği kentte bazıları ise sosyal tesislerde kalmayı tercih ederken, artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Peş peşe üç depremle sarsılan Malatyalılar park ve bahçelerde sabahlıyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da deprem
Malatya'da deprem
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Malatya'da incelemelerde bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Malatya'da incelemelerde bulundu
Kontrolden çıkan minibüs refüje çarptı: 8 yaralı
Kontrolden çıkan minibüs refüje çarptı: 8 yaralı
Battalgazi'de toplu sünnet töreni yapıldı
Battalgazi'de toplu sünnet töreni yapıldı
Güney Kore Belediyeler Birliği Malatya'da konteyner mahalle kuruyor
Güney Kore Belediyeler Birliği Malatya'da konteyner mahalle kuruyor
Malatya'da yüksek katlı binaların patlatılarak yıkılmasına başlanıldı
Malatya'da yüksek katlı binaların patlatılarak yıkılmasına başlanıldı