Pınarbaşı Mesire Alanının İçme Suyu Altyapısı Yenileniyor

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Sedat Kabakaş, fiziki kayıp kaçak suların önüne geçmek ve işlevini yitirmiş hatların yenilenmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, “Bölgede bulunan içme suyu altyapımız sıkıntılı idi. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde mesire alanını kullanması için altyapımızı yeniliyoruz. Fiziki kayıp su tespitimiz neticesinde çalışmalara hemen başladık. Hattı tamamen yenileyeceğiz. Yazın mesire alanımız çok yoğun oluyor. Bunu da göz önünde bulundurarak daha büyük çaplı hat yapıyoruz. Çalışmalarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

“SORUNLU BİR YER BIRAKMAYACAĞIZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin devamlı sahada olduğunu aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatyalıların daha temiz ve daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Özellikle Battalgazi İlçesi’ne bağlı Orduzu Mahallesi sınırları içinde yer alan Pınarbaşı Mesire alanının içme suyu altyapısını işlevini yitirdiğini ve neticede fiziki kayıp suların ortaya çıktığını aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, bizlere her konuda sonsuz destek sunuyor. Malatya genelinde sağlıklı bir altyapı oluşması için yoğun çaba harcıyoruz. İnşallah kısa bir süre içinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısı ile ilgili sorunlu bir yer bırakmayacağız. Şuan Pınarbaşı Mesire alanını besleyen içme suyu hattımızda bir takım sıkıntılar vardı. Sık sık patlaklar oluşuyordu. Ekiplerimiz gerekli kontrolleri yaptı. Yaklaşık 700 metrelik hattın tamamen değişmesi gerekiyordu. Çalışmalara başladık. Önümüzdeki günlerde çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.