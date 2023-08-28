Polis kantininde çalışmalar tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında geçtiğimiz yıl imzalanan protokol çerçevesinde yapımına başlanan Polis Kantininde çalışmalar tamamlandı.

Polis kantininde çalışmalar tamamlandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında geçtiğimiz yıl imzalanan protokol çerçevesinde yapımına başlanan Polis Kantininde çalışmalar tamamlandı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca - Özal Mahallesi’nde yer alan mevcut Polis Kantininin ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’ne inşa edilen yeni Polis Kantini, günümüz şartlarına uygun, modern ve kullanılabilirlik açısından ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde yapımı tamamlanan Polis Kantininin toplam proje alanı 4 bin 265 metrekare, kapalı inşaat alanı 2 bin 250 metrekare, inşaat oturum alanı ise bin metrekaredir.

Öte yandan toplam bedeli 30 milyon TL olan Polis Kantininin bin metrekarelik bodrum alanında depo alanı, sığınak, mal kabul, pano odası, su deposu yer alırken, bin 250 metrekareden oluşan zemin katında market alanı, et, sebze-meyve soğuk oda, ofisler, yemekhane, mescit ve sistem odası bulunuyor.

Polis kantininde çalışmalar tamamlandı
Polis kantininde çalışmalar tamamlandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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