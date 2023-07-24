Polise mukavemete tutuklama

Malatya'da aile arasında çıkan kavgada polis memuruna mukavemet göstererek yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Polise mukavemete tutuklama
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da aile arasında çıkan kavgada polis memuruna mukavemet göstererek yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

22 Temmuz Cumartesi günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi Horata sokakta meydana gelen olayda, aile içi kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya müdahale eden ekiplere mukavemet gösteren A.K. polis memurlarından birinin beylik tabancasını almaya çalıştı. Bu esnada yaşanan arbedede silah ateş alırken, polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Doğanşehir'de hasarlı kamu binaları yıkılıyor
Doğanşehir'de hasarlı kamu binaları yıkılıyor
Yeşilyurt'ta Muhtarlarla istişare toplantısı
Yeşilyurt'ta Muhtarlarla istişare toplantısı
Polise mukavemete tutuklama
Polise mukavemete tutuklama
Malatya'da kalıcı konutlar için çalışmalar sürüyor
Malatya'da kalıcı konutlar için çalışmalar sürüyor
Akçadağ'da bin dönümlük alanda ot yangını
Akçadağ'da bin dönümlük alanda ot yangını
Doğanşehir'de 600 kilometre asfalt çalışması
Doğanşehir'de 600 kilometre asfalt çalışması