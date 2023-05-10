Polisten 'sazan sarmalı 'uyarısı

Malatya'da polis araç satışlarında Sazan Sarmalı olarak adlandırılan nitelikli dolandırıcılık suçları için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Polisten 'sazan sarmalı 'uyarısı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polis araç satışlarında "Sazan Sarmalı" olarak adlandırılan nitelikli dolandırıcılık suçları için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri vatandaşları "Sazan Sarmalı" olarak adlandırılan nitelikli dolandırıcılık suçları konusunda uyarıda bulundu.

Kentte faaliyet gösteren noterleri ziyaret eden ekipler "Sazan Sarmalı" olarak adlandırılan nitelikli dolandırıcılık suçları konusunda afişler asarak bilgilendirmelerde bulundu.

Polisten 'sazan sarmalı 'uyarısı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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