Polisten depremzedelere terör semineri

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı depremzede vatandaşlara şuur kazandırılması amacıyla seminer düzenlendi.

Polisten depremzedelere terör semineri
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı depremzede vatandaşlara şuur kazandırılması amacıyla seminer düzenlendi.

Kent merkezindeki konteyner kentlerde düzenlenen seminerlerde yaklaşık 500 vatandaşa terör örgütlerinin deprem üzerinden oluşturmaya çalıştığı olumsuz propaganda alanlarının daraltılması, toplumda sürdürülebilir barış , huzur ortamını sağlamaya yönelik olarak şiddete yönelen aşırılıkların önlenmesi ile eleman kazanımlarının engellemesi ve toplumdaki farklı gruplar arasında birlikte yaşama refleksini geliştirmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Programlarda ekipler tarafından katılımcılara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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