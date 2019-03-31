31 Mart'ta sandıklara sahip çıkacağız, Malatya yeni bir destan yazacak

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'ne sayılı günler kala AK Parti heyeti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde görev alacak sandık yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "15 seçimde hep yüzümüzü ak, başımızı dik tuttunuz. 31 Mart'ta inşallah özelde Battalgazi'mizde, genelde Malatya'mızda ve Türkiye'mizde tekrar bir destan yazmak istiyoruz. Bu destanı hazmedemeyenler var. Bu destanın yazılmasına engel olmak isteyenler var ama biz dimdik, dur durak bilmeden yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise "31 Mart Pazar günü yapılacak seçimde sabah 06.00'da en geç sandık kurulunun orada olması lazım. Saat 07.00'da oy verme işlemi başlayacak ve 16.00'da oy verme işleri sona erecek. Bizim sandık kurulu olarak en geç sabah 06.00'da sandıkların başında olmamız lazım. Saat 07.00'da oy verme işlemi başlayacak. Oy vermeye gelen vatandaşlarımızı karşılamada, uğurlamada ve işlerinin çabuk bitirilmesinde gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Küçük şeylere takılmayacaksınız. Sandıklar kapandıktan sonrada sayım dökümü bittikten sonsa sayım tutanaklarının ıslak imzalarını sandık kuruluyla adliye teşkilatı ve seçim kuruluna elden teslim edilecek ve tutanakları telefonlara çekerek, parti teşkilatına göndermenizi rica ediyorum. O bir oy çok önemlidir. Bir oy çok oyun bozar. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da "Her seçimde cumhurbaşkanımız Malatya'dan gelecek oyların haberini bekliyor. Malatya'da alınacak oylara göre de şükürler olsun Türkiye'deki derecelerimiz ortaya çıkıyor. En son 2014'teki seçimde Türkiye ikincisi olduk. Yeni büyükşehir olmuştuk, yüzde 62'yle büyükşehrimizi aldık ve Konya'nın ardından ikinci il olduk. Bu defa çok iyi bir çalışma performansı ortaya koyduk. İnşallah bu defa 30 büyükşehir içerisinde değil, 81 ilde birinci olacağız" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise şunları söyledi: "Bizler bir dava için yola çıktık. Ülke, vatan, ezan, bayrak davası olarak yola çıktık, ülkemizin gidişatını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. 31 Mart'ta da önemli bir seçime gidiyoruz. Yorucu bir çalışma içerisinde olacaksınız ama sabırlı bir şekilde yorulmadan, bıkmadan, sandıkların başından ayrılmadan AK Parti'ye yakışan şekilde seçimi atlatalım."

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise 31 Mart'ta milletin emaneti olacağını ifade ederek, "Bu emanet ellerindeki, gönüllerindeki, dillerindeki tercih ettikleri oy olacak. O, oy pusulasını sandıklara atacaklar. İşte o sandıklar bizim namusumuzdur. Milletin emaneti bizim namusumuzdur. Siz sandık başkanlarımız o sandıkları namusunuz, namusumuz gibi korumanız gerekir" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, "4 aydır bütün bu çalışmalarımızın tamamının sonucu alacağımız yer sandık. Allah izin verirse bu emekler, çalışmalar 31 Mart'ta sizlerin elinizde. Sizler sandığa sahip çıktığınızda esasında Malatya'ya, Battalgazi'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmış olacaksınız. Siz, 31 Mart'ta millete, milli iradeye, hizmete, esere, Türkiye'ye sahip çıkmış olacaksınız. Seçim sandıkta kazanılır, yine sandıkta kaybedilir. Onun için arkadaşlarımızın sorumluluğu kolay değil" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise "Bu seçime Cumhur İttifakı'yla birlikte katılıyoruz. Şuanda Battalgazi toplantısındayız, Battalgazi'de hem bizler hem de Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz sadece AK Parti amblemine mühür basacağız. Üç pusulamız olacak, üçünde de AK Parti amblemine mühür basılacak. Bu seçimde dört oy pusulası olacak. Dört pusula tek zarfa konulacak" dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)