Ağbaba, ''Birileri Bakanı Kandırıyor''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından cevap verildi.

Ağbaba önergesinde Hekimhan KYK yurdunda 2017-2018 eğitim öğretim yılında 115 öğrencinin kaldığını, yıl sonunda yurt personelinin öğrencilere yaz tatilinde aidat ödememeleri için kayıt sildirmelerini istediğini, 2 öğrenci dışında öğrencilerin idarenin isteğiyle kayıt sildirdiğini belirtmişti.

KAPATILAN 16 YURTTAN BİRİ HEKİMHAN

Bakanlık tarafından soru önergesine verilen yanıtta, herhangi bir vakfa devredilen yurt olmadığı belirtilerek, “Hekimhan Öğrenci Yurdu,İnönü Üniversitesi’nden tahsisli olarak kullanılmakta iken, 2017-2018 öğretim yılı sonunda sadece 2 öğrencinin barınması ve öğrenci talebi yetersizliği nedeniyle kamu kaynaklarının etkin, verimli kullanımı ve tasarruf doğrultusunda tahsisi kaldırılarak 31.08.2018 tarihinde üniversiteye devredilmiştir.Türkiye genelinde benzer nedenlerle 16 ilçede öğrenci yurdu kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

KYK,YURDU İŞLETMEMEK İÇİN MÜCADELE VERDİ

Bakanlığın soru önergesine verdiği yanıtın ardından yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; “Bakanlık talep yetersizliği gerekçesiyle Hekimhan’daki yurdun kapatıldığını belirtmiş. Ancak alınan bilgilere göre yurtta şu an 86 öğrenci barınıyor. Yani, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 öğrenci kaldığı için Turgut Özal Üniversitesine devredilen yurtta 86 öğrenci kalıyor.Açık söylemek gerekirse birileri Bakanı kandırıyor.Bürokratları gerçekleri saklıyor. İki öğrenci kaldı,talep yetersiz dedikleri yurtta şu an 86 öğrenci var. Elbette kaynaklar etkin kullanılmalı ama 86 öğrenci nerede kalacak bu da düşünülmeli. Gençlik ve Spor Bakanı, KYK Genel Müdürlüğü’nün bu yurdu işletmemek için verdiği mücadeleyi görmeli, öğrencilerin mağduriyetine son vermelidir” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)