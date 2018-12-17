Politika-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:25

Ağbaba, ''Birileri Bakanı Kandırıyor''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bakan soru önergemize verdiği cevapta talep yetersizliği nedeniyle Hekimhan’daki KYK  yurdunun kapatıldığını söylüyor. Açık söylemek gerekirse birileri bakanı kandırıyor” dedi.

Ağbaba, ''Birileri Bakanı Kandırıyor''
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından cevap verildi.

Ağbaba önergesinde Hekimhan KYK yurdunda 2017-2018 eğitim öğretim yılında 115  öğrencinin kaldığını, yıl sonunda yurt personelinin öğrencilere  yaz tatilinde aidat ödememeleri için kayıt sildirmelerini istediğini, 2 öğrenci dışında öğrencilerin idarenin isteğiyle kayıt sildirdiğini belirtmişti.

KAPATILAN 16 YURTTAN BİRİ HEKİMHAN

Bakanlık tarafından soru önergesine verilen yanıtta, herhangi bir vakfa devredilen yurt olmadığı belirtilerek, “Hekimhan Öğrenci Yurdu,İnönü Üniversitesi’nden tahsisli olarak kullanılmakta iken, 2017-2018 öğretim yılı sonunda sadece 2 öğrencinin barınması ve öğrenci talebi yetersizliği nedeniyle kamu kaynaklarının etkin, verimli kullanımı ve tasarruf doğrultusunda tahsisi kaldırılarak 31.08.2018 tarihinde üniversiteye devredilmiştir.Türkiye genelinde benzer nedenlerle 16 ilçede öğrenci yurdu kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

KYK,YURDU İŞLETMEMEK İÇİN MÜCADELE VERDİ

Bakanlığın soru önergesine verdiği yanıtın ardından yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; “Bakanlık talep yetersizliği gerekçesiyle Hekimhan’daki yurdun kapatıldığını belirtmiş. Ancak alınan bilgilere göre yurtta şu an 86 öğrenci barınıyor. Yani, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 öğrenci kaldığı için Turgut Özal Üniversitesine devredilen yurtta 86 öğrenci kalıyor.Açık söylemek gerekirse birileri Bakanı kandırıyor.Bürokratları gerçekleri saklıyor. İki öğrenci kaldı,talep yetersiz dedikleri yurtta şu an 86 öğrenci var. Elbette kaynaklar etkin kullanılmalı ama 86 öğrenci nerede kalacak bu da düşünülmeli. Gençlik ve Spor Bakanı, KYK Genel Müdürlüğü’nün bu yurdu işletmemek için verdiği mücadeleyi görmeli, öğrencilerin mağduriyetine son vermelidir” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL