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06 Ocak 2019 Pazar 12:48

Ağbaba, ''Devletin Memuru AKP'li Vekilinin Memuru Olmuş''

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ‘Devletin memuru AKP Milletvekilinin memuru olmuş. Parti binasında vekilin notlarını almış. Skandal kelimesi bile bu durumu özetlemeye yetersiz kalır” dedi.

Ağbaba, ''Devletin Memuru AKP'li Vekilinin Memuru Olmuş''
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Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi’nin  4 Ocak 2018 tarihinde AKP Malatya İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği ‘Halk Günü’nde ‘Parti Devleti’ tartışmalarını tekrar gündeme getiren görüntüler yaşandı. Tüfenkçi halk gününde sorunları dinlerken kendisine İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü’nde Şef olarak çalışan Veysel Derindağ isimli kişi de eşlik edip, vekilin yönlendirdiği kişilerin iş taleplerini not aldığı fotoğraflara yansıdı.

İŞSİZLERİ BİLE AKP’Lİ, AKP’Lİ OLMAYAN DİYE AYIRIYORLAR

Devlet memurunun mesai saatleri içinde AKP İl Binasına gidip, milletvekilinin yanında, onun yönlendirdiği kişilerin notlarını almasının skandal kelimesini bile geride bıraktığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Son 16 yıldır kamu kurumları AKP’nin emrine girmiş durumda. Valiler, kaymakamlar, daire müdürleri AKP’nin neferi gibi çalışıyor. Karşımızda sadece bir parti değil devlet var. Malatya’da ki örnek ne ilk ne son. Sadece kamuoyuna yansıması itibariyle önem taşıyor. Devletin memurlarını parti memuru yapan anlayışı şiddetle kınıyoruz. İşsizler  arasında bile AKP’li-AKP’li olmayan şeklinde ayrım yapmak, işsizleri ayrıştırmak ayıptır. Kabul edilemez” dedi.

İŞKUR PERSONELİ MESAİ SAATİNDE AKP BİNASINDA NE YAPIYOR?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, konuyu meclis gündemine taşıdı. Ağbaba, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a partilerin halk gününe İŞKUR Personeli görevlendirmesi için il müdürlüklerine emir mi verdiniz? “Diye sordu. Ağbaba’nın  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na soruları şu şekilde;  İŞKUR’da çalışan bir memurun Milletvekilinin emrinde çalıştırılması, mesai saatinde AKP binasında bulunması nasıl değerlendirilmektedir? Kamu personellerinin siyasi partilerin çalışmalarına katılması ne zamandan beri serbest bırakılmıştır? Kamu Personelinin AKP personeli haline getirildiği örnek bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir? Türkiye genelinde AKP’nin halk günlerine İŞKUR’dan personel görevlendirilmesi yapılmakta mıdır?  Malatya’da yaşanılan örnek Bakanlığınız bilgisi dahilinde mi gerçekleştirilmiştir?  Bakanlığınız tarafından AKP Milletvekillerinin notlarının alınması için memur görevlendirilmesiyle ilgili, il müdürlüklerine talimat verilmiş midir? Bundan önceki halk günlerine de memur görevlendirmesi yapılmış mıdır?  Bakanlığınız bilgisinde değil ise konuyla ilgili bir işlem başlatılması düşünülmekte midir? AKP İl Binasına personel gönderilirken İŞKUR Malatya İl Müdürü hangi gerekçeyle izin vermiştir? 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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