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14 Aralık 2018 Cuma 15:05

Ağbaba, “En Rahat Ulaşım Malatyalılar İçin En Eziyetli Ulaşıma Döndü”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “ Malatya-Ankara uçak seferlerinin artırılması beklenirken azaltılmasını anlamak mümkün değil. Dünyanın en rahat ulaşım aracı olan uçak, düzensiz saatleri ve azaltılan seferler nedeniyle Malatyalılar için dünyanın en eziyetli ulaşım aracına dönmektedir.”ifadelerini kullandı.

Ağbaba, 'En Rahat Ulaşım Malatyalılar İçin En Eziyetli Ulaşıma Döndü”
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın ulaşım alanında yaşadığı sıkıntıları belirterek,  mağduriyetin giderilmesini istedi.

GECE 4 TE KALKIP HAVAALANINA GİTMEK EZİYETTİR

Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Hava Yolları tarafından Malatya’ya yapılan sefer sayısının az olması ve sefer saatlerinin uygunsuz olması Malatyalıları mağdur etmektedir.Malatya- Ankara uçağı 06.10 da kalkmakta olup  bu uçağa yetişmek için yolcuların gecenin 4’ünde uyanmaları gerekmektedir. Ankara- Malatya uçak seferi ise 23.45 te yapılmakta, insanların Malatya’da ki evlerine ulaşmaları en erken gece 2 yi bulmaktadır. Dolayısıyla dünyanın en rahat ulaşım aracı olan uçak, düzensiz saatleri ve az olan sefer sayısı nedeniyle Malatyalılar için dünyanın en eziyetli ulaşım aracına dönmektedir. Pek çok Malatyalı, Ankara yolculuklarında saatleri daha düzenli olan çevre şehirlerden yolculuk yapmayı tercih etmektedir” dedi.

BU SORUNA ONLAR DA ORTAK

“Malatya gibi bölgenin en önemli şehirlerinden birine  Türk Hava Yollarının başkentten sadece 1 sefer düzenlemesi de anlaşılır değil” diyen Ağbaba, “Malatya-Ankara arası haftanın bazı günleri 17.00 de gerçekleşen uçak seferlerinin haftanın her günü yapılması talepleri dillendirilirken, THY hangi mantıkla hareket ettiyse olan seferleri de kaldırdı.Malatya Havalimanın yıllık 1 Milyon yolcu taşıdığını övünerek söyleyenler, bu yolcuların hangi şartlarda ulaşım yaptığını görmüyorlar. Malatya’ya yeni havalimanı şart deyip, terminali büyüterek sorunun çözüleceğini sananlar sorunlara kulak tıkıyor. Kendi kentlerinde havalimanı varken, sefer olmadığı için başka şehirlerin havalimanını kullanan iktidar partisi milletvekilleri de bu sorunun ortağıdır ”ifadelerini kullandı.

SEFER SAYISI ARTSIN, SAATLERİ MAKUL ZAMANA GETİRİLSİN

Ağbaba, “Yeni yıldan itibaren Ankara-Malatya arasındaki uçak seferler sayısının mutlaka artırılması, sefer saatlerinin de makul saatlere çekilmesi tüm Malatyalıların ortak talebidir. Bu talebin dikkate alınması, Malatyalıların mağduriyetinin bir an önce sonlandırılması gerekmektedir” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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